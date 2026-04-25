Туры на Хайнань на майские предлагаются вдвое дешевле, чем на Пхукет

Проверив цены туров из Москвы на майские праздники, корреспондент TourDom.ru заметил существенную разницу в стоимости пляжного отдыха в Китае и Таиланде.

Турпакеты на Пхукет продолжительностью 9 ночей с отправлением из российской столицы 29 апреля предлагаются по ценам от 196 тыс. руб. за двоих. Причем это тариф при размещении в самых непритязательных гостиницах 2–3*, в «четверках» – от 204 тыс.

Между тем, 10-дневные туры на Хайнань, перелет из Москвы на который занимает те же 9–10 часов, едва ли не вдвое дешевле. При этом выгодные расценки относятся к отелям высокой категории.

Например, отправиться с 29 апреля в Havaii Hotel 4* (бухта Дадунхай) можно за 122,1 тыс. руб. – 61 тыс. на одного при двухместном размещении (Здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 15:00 25 апреля. – Ред.).

Полторы недели в Grand Metro Park Bay Hotel Sanya 5* обойдутся в 129,6 тыс. руб.

За тур в Four Seasons Ocean Courtyard Hotel 4* (бухта Дадунхай) нужно заплатить 144,3 тыс. руб.

Турпакеты в Phoenix Island Resort Sanya 5* стоят от 157,1 тыс. руб.: проживание в номерах deluxe с видом на океан, питание – завтраки.

Отметим, что все эти варианты – на базе прямых рейсов из Москвы в Хайкоу авиакомпанией Hainan Airlines. У туроператоров, аноансировавших туры, – блоки мест на ее бортах. По всей видимости, китайский перевозчик дал партнерам выгодные тарифы на некоторые даты. В ценах турпакетов на дальние туристические направления именно авиаперелет занимает существенную долю, зачастую более 50%.

