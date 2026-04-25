Путешественник рассказал об истинном отношении к россиянам на Шри-Ланке

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на Шри-Ланке и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Первое, что бросилось в глаза автору публикации в прибрежном городке Унаватуна, — обилие вывесок на русском языке. У нее было ощущение, что она попала на российский, а не зарубежный курорт. По словам Коноваловой, даже меню в ресторанах предлагалось на двух языках: русском и английском. Кроме того, в этом месте нашлись заведения с русской кухней.

«Да и многие работники сферы услуг здесь говорили со мной на русском языке. Причем у них отличное произношение — акцент минимальный. Словом, тут я почувствовала, что россиянам на курорте очень рады», — призналась путешественница.

Россиянка также рассказала о своем опыте общения с хозяином гест-хауса на другом курорте — Бентота. Он говорил только на английском.

«Я очень люблю русских туристов, но мне так тяжело с вами общаться. Россияне обычно совсем не знают английский язык. Особенно люди постарше. А мне так хочется с вами поговорить! Вы мне нравитесь! Всегда такие опрятные, вежливые», — процитировала своего собеседника блогерша.

Она добавила, что во время поездки не встретила ни одного плохого человека. Ей показалось, что на Шри-Ланке россиянам искренне рады.

Ранее эта же тревел-блогерша развеяла популярные мифы о Шри-Ланке. В частности, она отметила, что цены в пляжных ресторанах не такие высокие, как она себе представляла.