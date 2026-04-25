Изменились правила въезда во Вьетнам: что нужно знать туристам

Вьетнам присоединился к числу стран, которые ввели для иностранных туристов цифровую карту прибытия. Пока нововведение действует только в аэропорту Хошимина, но в будущем может распространиться на другие пограничные переходы и аэропорты, включая популярные у россиян Нячанг и Фукуок. Нововведение касается всех прибывающих иностранцев. Исключение сделали только для граждан Вьетнама с национальными паспортами, а также для транзитных пассажиров, которые не проходят паспортный контроль.

Как и когда заполнять

Цифровую карту прибытия нужно заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда, пишут «Известия». На официальном сайте турист вносит все необходимые данные, после чего получает QR-код – его потребуют на пограничном контроле.

Карта оформляется на каждого путешественника, включая детей. Процедура несложная и занимает около 10 минут. Полученный QR-код лучше сохранить в телефоне (скриншот) и распечатать – на случай, если севшая батарея помешает показать его с экрана.

Какие данные потребуются

Для заполнения понадобятся: личные данные (номер и срок действия паспорта, имя, пол, дата рождения, национальность, телефон, электронная почта), а также информация о перелете и проживании (цель поездки, страна отправления, дата прибытия, номер рейса, адрес проживания, дата отъезда).

Если на сайте есть функция загрузки изображения паспорта, некоторые поля заполнятся автоматически. Пассажир обязан проверить, что предоставленная информация точна и полна. Путешественникам с визой или иным въездным документом нужно будет дополнительно указать номер визы, даты выдачи и окончания срока, место выдачи.

Если турист прибыл в Хошимин без заполненной формы, это можно сделать на месте. Однако время прохождения паспортного контроля значительно увеличится. Поэтому лучше получить QR-код до вылета.

Важные напоминания

Граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней (количество таких въездов в год не ограничено). По электронной визе разрешено быть в стране до 90 дней. QR-код не заменяет визу – он лишь аналог бумажной миграционной карты.

Где еще действует цифровая карта прибытия

Карта прибытия – стандартный документ при въезде в другую страну (бумажный или электронный). Вьетнам не первопроходец: подобная мера уже работает в Таиланде, Китае, Индонезии, Южной Корее и других странах. О введении цифровой карты в январе 2026 года объявил и Египет.

Туристам, планирующим посетить несколько стран, нужно изучать правила каждой из них – форма для Таиланда не подойдет для Вьетнама и наоборот.

