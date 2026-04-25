Отельеры Турции обвалили цены ради спасения сезона

Турецкий турбизнес столкнулся с резким падением спроса и низкой загрузкой гостиничного фонда в начале сезона. Чтобы привлечь отдыхающих и избежать простоя, владельцы отелей начали массово предлагать дисконты, достигающие почти половины прежней стоимости тура.

Турецкие отельеры перешли к политике агрессивных скидок, чтобы привлечь туристов в пустующие гостиницы. В Аланье свободными остаются около 50% мест, что заставляет бизнесменов снижать стоимость проживания на 35–45%. Представитель компании KONTID Али Оркан охарактеризовал текущую ситуацию как тревожную. По его словам, начало сезона проходит без привычного ажиотажа, так как путешественники из России стали чаще выбирать режим жесткой экономии.

На данный момент в стране функционирует лишь 60% туристических объектов. Остальные предприниматели решили отложить запуск до мая, рассчитывая на оживление рынка в конце месяца. Период до 20 мая рассматривается бизнесом как возможность заработать средства хотя бы на выплату зарплат сотрудникам и оплату коммунальных счетов.

Ценовые изменения затронули большинство популярных курортов. В Белеке и Анталье стоимость отдыха на майские праздники снизилась на 15–20%. Наиболее заметное падение цен зафиксировано в Аланье: недельный тур на двоих теперь обходится в 95–110 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году минимальный порог за аналогичный пакет составлял 145 тысяч рублей. Эксперты связывают такую динамику с общей нестабильностью в мире, которая заставляет туристов осторожнее планировать свои расходы.

