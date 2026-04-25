«Победа» устроила распродажу для тех, кто хочет отдохнуть до майских праздников

Авиакомпания «Победа» устроила распродажу для тех, кто хочет отправиться в путешествие не в майские праздники, а накануне. Приобрести билеты нужно до конца завтрашнего дня, а лететь с 27 по 30 апреля. В этом есть резон – туристов накануне праздничных дат меньше, гулять приятнее, изучать достопримечательности проще. Мы посмотрели, сколько стоят полеты из Москвы по популярным туристическим направлениям – с вылетом в предстоящий понедельник и возвращением в столицу в последний день апреля.

Самыми дешевыми вариантами, что не удивительно, оказались питерские: путешествие в Северную столицу с багажом обойдется в 10 тыс. руб. На агрегаторах, правда, можно найти билеты и подешевле – за 9 и даже 6 тыс. руб., но без багажа.

Отправиться из Москвы в Казань и вернуться можно за 11 тыс. руб., в Сочи – за 12 тыс. руб. Если не нужен чемодан, то можно найти более доступные предложения – за 9 и 6 тыс. соответственно.

Билет в Калининград и обратно на распродаже «Победы» будет стоить 14 тыс. руб., это примерно на 2 тыс. руб. меньше, чем обычно. Однако рейсами «Аэрофлота» в эти же даты можно улететь за 13 тыс. руб., а «Уральскими авиалиниями» и Nordwind за 11 тыс. При этом если у «Победы» багаж не более 10 кг, то у конкурентов – 23 кг.

А предпраздничный перелет в Стамбул получится совсем не распродажным. Билеты round trip стоят 37 тыс. руб., всего на 1 тыс. руб. дешевле, чем в период майских праздников. Куда доступнее в конце апреля получится добраться до турецкого мегаполиса рейсом Pegasus, а вернуться Победой. В этом случае за билеты без багажа заплатить придется 27 тыс. руб., с багажом – 31 тыс.

Ранее мы написали, что на билетах в Стамбул на майские праздники сэкономили те туристы, которые покупали их заранее.