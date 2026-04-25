Emirates возобновляет рейсы еще в один российский город

Авиакомпания Emirates восстанавливает рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Дубай. Согласно расписанию на официальном сайте, вылеты начнутся с 1 мая на Boeing 777.

Из Пулково в международный аэропорт Дубая (DXB) лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет EK 176 запланирован в 23:05, а EK 175 из Дубая – в 13:35 по местному времени. Продолжительность перелета составит 8 часов из Петербурга в ОАЭ и 8,5 на обратном пути. Билеты на рейс Пулково – Дубай в одном направлении в эконом классе по самому простому тарифу предлагаются за 45 тыс. руб. Перелет туда и обратно обойдется от 65 тыс.

Авиакомпания продолжает расширять перевозку и на маршруте Дубай – Москва. С 21 апреля к ежедневным EK 133/134 и четырем дополнительным EK 131/132, она добавила рейсы 131/132 по вторникам и четвергам. А в мае по два вылета из Домодедово в аэропорт DXB запланированы уже в ежедневном формате.

Ранее пассажирам с билетами на отмененные рейсы Дубай – Пулково Emirates предлагала несколько вариантов. Некоторым меняли город прибытия на Москву, и туристы добирались дальше самостоятельно. Другим туристам перевозчик предоставил билеты Дубай – Домодедово, а также места на самолетах авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Санкт-Петербург.