Шенген без штампа: как работает EES и что нужно знать пассажирам?

EES — это единая электронная база данных, которая фиксирует каждое пересечение границы Шенгенской зоны. Она создавалась не для удобства путешественников, а для миграционного контроля — чтобы отслеживать общее время пребывания граждан третьих стран (90 дней). При въезде система отмечает дату и место входа, при выезде — дату и место выхода.

Работает система так. Пассажир подходит к специальному киоску, который расположен в зоне паспортного контроля до погранпункта, сканирует паспорт и сдает в этом терминале биометрические данные: фотографию лица (делается встроенной камерой) и отпечатки пальцев. После этого он направляется к офицеру пограничной службы, который проверяет цель визита, наличие визы и при необходимости задает дополнительные вопросы. Все это нужно сделать при первом пересечении границы ЕС. При последующих визитах в Шенгенскую зону в течение трех лет будет достаточно только биометрического сканирования лица. Детям до 12 лет сдавать отпечатки пальцев не нужно.

EES запустили в тестовом формате в октябре 2025 года. Предполагалось, что с 10 апреля большинство государств — членов ЕС внедрят ее. Но, например, Франция к этой дате не успела. Основатель международного коммуникационного агентства Zecomms Евгения Заславская вылетала из Парижа в Тбилиси 12 апреля и проходила обычный паспортный контроль:

«В Париже не было аппаратов, я подходила к офицеру. Даешь паспорт, и там у них стоят машинки — я прикладывала пальцы, и фотографию они делают. То есть самостоятельно ничего не делаешь. У офицера зависла система буквально на минутку. Попросил повторно приложить пальцы, сделать фото — и я прошла. Очередь как и обычно. «Шарль де Голль» — большой аэропорт, может и гораздо больше людей быть».

А за сутки до этого, 11 апреля, в том же аэропорту контроль проходила москвичка Марианна. И тоже через пограничника. Но через неделю, 18 апреля, когда она улетала из Парижа, кабинки появились:

«Я отсканировала свой паспорт раза с четвертого, наверное. Открылась кабинка, я зашла: сфоткали, пальчик приложили, вышли. Мне кажется, это занимает даже меньше минуты. У моей подруги не отсканировался паспорт. Она пробовала раз, наверное, 20. Сотрудница аэропорта тоже пробовала — не получилось, и ее отправили в обычную очередь к пограничнику. Людей было очень много, но к пограничникам почему-то очереди стоят, к кабинкам — почти нет. Кстати, когда мы проходили через пограничника, печать нам не поставили. Когда я проходила через кабинку, мне поставили печать о том, что я вылетаю. А вот подруге через пограничника не поставили».

Зарегистрироваться в системе должны все граждане стран, не входящих в ЕС, включая тех, кто имеет право на безвизовый въезд. Это распространяется на тех, кто прибывает в Европу с краткосрочным визитом — для туристических, деловых или личных целей. Собранные данные будут храниться в течение трех лет и автоматически удаляться.

В первые дни полноценной работы EES действительно возникали коллапсы в крупных аэропортах: очереди растягивались на часы, люди пропускали рейсы. Ситуация постепенно стабилизируется, рассказывает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент — Изи-Виза» София Дефоссе-Аксютина:

— Все подготовлено, есть специальные машины самообслуживания. Паспорт сканируется, берутся отпечатки пальцев и берется фотография заявителя. Больше времени уходит на первичный контроль. Принимаются меры, чтобы не было больших очередей.

— Если россиянин заезжал по визе, например, в 2025 году, до введения EES, сейчас ему нужно будет сдавать биометрию и это будет считаться первым въездом?

— Совершенно верно. Биометрия, которая сдается для оформления визы, никак не связана с биометрией, которая сдается при пересечении границы.

Европейские власти признают: в первое время будут задержки, особенно в популярных аэропортах и в сезон отпусков.