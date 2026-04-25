В Таиланде растет интерес к русскому языку

Русский язык в Таиланде воспринимается как редкий и даже экзотический язык. Люди со знанием русского языка получают значительное конкурентное преимущество на рынке труда, особенно в экономической и туристической сферах. Об этом рассказывает в своем эссе для XXVI Международного Пушкинского конкурса преподаватель русского языка в Бангкоке Ангсана Руеангдам.

По ее словам, интерес в русскому языку в стране продолжает расти. Педагог отмечает, что сегодня русский как иностранный включен в программы в трех университетах Бангкока.

"Русский язык преподается как на программах, предполагающих изучение русского языка как основного, так и второго иностранного языка, а также предмета по выбору. Каждый год образовательная система Таиланда выпускает примерно 120 специалистов, прошедших обучение на программах, связанных с русским языком", - указала она в своей работе.

Учебные программы интересны тем, что для студентов Таиланда есть множество дополнительных курсов по русской культуре, истории, литературе, политологии и экономике. Также есть отдельные дисциплины для специалистов в разных сферах, например русский язык для медицины, для гостиничного бизнеса и даже для аэрокосмической отрасли.

Для местных школьников тоже есть программы изучения русского языка. Уже в 11 школах по всей стране русский язык преподают в качестве второго иностранного, а еще несколько школ открыли дополнительные курсы для ребят, интересующихся русской культурой. Ангсана Руеангдам также рассказала, что в этом году впервые в Таиланде пройдет Национальная олимпиада по русскому языку.

Главными вызовами для русского языка в Таиланде она называет недостаточную разработанность методических пособий, учитывающих национальную специфику, нехватку учебных часов, а также материалов на родном языке учащихся. Дефицит специалистов наблюдается и среди переводчиков, поэтому большую часть русской литературы пока переводят с английского языка. Но несмотря на эти трудности, в стране растет число переведенных на тайский произведений русских писателей.

"В Таиланде собрана обширная коллекция переводов на тайский язык произведений русской классики XIX-XX веков, а также современной русской литературы XXI века. Всего вниманию читателей представлено более 20 русских поэтов и писателей. На тайский язык переведено 89 произведений, включающих работы русских лауреатов Нобелевской премии", - отметила русист.

Она также добавила, что первым официально переведенным и изданным на тайском языке произведением русской классики стал исторический роман Льва Толстого "Война и мир", его переводчиком был генерал-майор Луанг Йод Авут (Фон Риттхакхани), изучавший военное дело в России.

Жители Таиланда знакомятся с русской культурой и на мероприятиях, приуроченных к праздникам и памятным датам в России. В этом году в Университете Чулалонгкорна организовали необычный конкурс "Космическая эко-мода", посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

"Для студентов организуются тематические экскурсии. В их программу входит посещение православных церквей, русских ресторанов, а также исторических мест, связанных с российско-тайскими отношениями. Одним из таких мест является дворец Парускаван - резиденция Его Королевского Высочества принца Чакрабона, возведенная в честь окончания им Пажеского корпуса в Санкт-Петербурге в 1906 году", - подчеркнула Ангсана Руеангдам в своем эссе.

Русский язык в Таиланде - это образ жизни, путь к пониманию одной из величайших культур мира и открытию новых горизонтов, считает педагог.