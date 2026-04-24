Вьетнам на майские: в Нячанг можно слетать за 35 тысяч рублей

Майские праздники уже близко, но в системах бронирования продолжают мелькать выгодные варианты билетов на популярные зарубежные курорты. Например, туристам из Москвы предлагают недорого слетать во Вьетнам с захватом первого длинного уик-энда.

Если выбрать путешествие на рейсах Red Wings с вылетом из Домодедово в Нячанг 28 апреля и возвращением из ЮВА в столицу 6 мая, то round trip обойдется всего в 35 тыс. руб. В стоимость уже включен багаж 10 кг, что для короткого пляжного вояжа может быть вполне достаточно.

Для сравнения: перелет на прямых рейсах «Аэрофлота» налегке обойдется в те же даты в 73 тыс. Тем, кому понадобится багаж, придется доплатить еще 7 тыс. Маршруты со стыковками также не сильно ниже этих отметок.

Еще один недорогой вариант туда-обратно предлагается с вылетами 1 и 9 мая. На рейсах Red Wings перелет обойдется в 37 тыс. Та же сумма выйдет, если выбрать в качестве первого плеча в round trip перелет AZUR air.

Стоит отметить, что таких предложений в продаже немного. Перелет на других рейсах тех же перевозчиков предлагается за 70–73 тыс. А билеты «Аэрофлота» в оба конца в эти даты предлагаются за 98 тыс.

Все цены были актуальны в 20:00 по московскому времени.