Визовый центр Японии ответил на претензии к ужесточению проверки документов

В СМИ сегодня появились новости с жалобами на работу визовых центров Японии в России. В них говорится, что официальный оператор страны VFS Global якобы ужесточил проверку документов и требует те, которые ранее были не нужны. Все это приводит к увеличению сроков оформления виз в связи с отправкой заявлений туристов на доработку и новой их подачей.

Журналист TourDom.ru пообщался с туроператорами, которые работают на этом направлении. Недовольства по поводу сложившейся ситуации действительно есть. Их нам в частности подтвердили в компании ITM:

«В начале года после открытия к работе ВЦ претензий не было, но в последнее время сроки оформления увеличились с 10 дней до 3 недель. Визовый центр ввел свои правила приема и перечень необходимых документов, и постоянно меняет их. Например, при одновременной подаче семьи теперь требуют, чтобы у каждого из членов в пакете документов были копии всех документов других родственников».

Увеличивает сроки, по мнению наших собеседников, еще и то, что документы отправляют на доработку сразу, как обнаруживают первую ошибку:

«В консульстве рассматривали весь пакет и сразу называли все несоответствия. А теперь бывает, что после одного исправления документы возвращаются снова по другой причине».

Из-за большого количества итераций некоторые клиенты получают свои визы прямо перед поездкой – есть опасения не успеть.

Редакция TourDom.ru обратилась в VFS Global. По их словам, сроки рассмотрения и требования к списку документов находятся исключительно в компетенции посольства:

«Визовые центры VFS Global никогда не применяют собственную административную практику. Визовые заявления и сопроводительные документы от всех категорий заявителей принимаются строго в соответствии с требованиями посольства Японии».

В ВЦ добавили, что всю актуальную информацию о списке документов, необходимых для оформления визы в Японию можно найти на сайте VFS Global и порекомендовали внимательно ознакомиться с перечнем перед подачей документов.

Судя по сообщениям в соцсетях, получать разрешения на въезд в те же сроки, как это было и раньше при прямой подаче в дипмиссию, у туристов все же получается. Во всяком случае это утверждает автор канала «Врен о Японии»:

«Визы в Японию делаются за 4–6 дней, слоты на подачу доступны, а если идти подготовленным – все будет в порядке».

Но и он считает, что у официальных ВЦ все-таки появились «собственные микроправила».