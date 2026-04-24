Турэксперт рассказал о перспективах отдыха на Сейшелах и Занзибаре

Сейшельские острова и Танзания становятся всё более популярными среди российских туристов. В 2026 году Сейшелы планируют открыть посольство в Москве, а Air Tanzania рассматривает запуск рейсов в российскую столицу. Это упростит и сделает путешествия более доступными и безопасными. Дипломатические отношения России и Сейшел существуют с 1976 года, но открытие посольства в Москве в 2026 году станет важным шагом для российских туристов. Это упростит планирование поездок, обеспечит поддержку и повысит безопасность, подчеркнул вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru. Ожидается, что турпоток из России на Сейшелы увеличится на 15 – 20%. Сейшелы привлекают туристов своей доступностью: жильё стоит от 5 – 6 тысяч рублей в сутки, а для граждан России действует безвизовый режим. Однако недостаток прямых рейсов ограничивает их популярность. Занзибар — популярное направление с белоснежными пляжами и дайвингом, а материковая часть страны предлагает уникальные сафари. Прямого авиасообщения с Занзибаром нет, что усложняет доступ. Но как стало известно, Air Tanzania планирует открыть рейсы в Россию с посадкой на Сейшелах по маршруту Дар-эс-Салам — Виктория — Москва. В Минтрансе России инициативу поддержали, считая, что это увеличит возможности для путешествий. Алексан Мкртчян считает, что два-три прямых рейса в неделю из Москвы или Санкт-Петербурга на Занзибар будут востребованы. Открытие посольства и возможные прямые рейсы из России в Танзанию могут стимулировать туризм. Россияне ищут круглогодичные пляжные направления, так как купальный сезон в стране длится всего несколько месяцев. ОАЭ, ранее популярные, столкнулись с падением спроса, и Сейшелы могут стать альтернативой. Для посещения Танзании и Сейшел не требуется специальная вакцинация, уточнил Мкртчян. Это делает их безопасными и привлекательными для туристов.