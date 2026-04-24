Туры в Египет в мае предлагают за 40 тысяч рублей на человека

Недорогие туры в Египет – от 40 тыс. руб. на человека – можно обнаружить в системах бронирования с вылетом из Москвы 10–13 мая, сразу после длинных выходных.

В частности, с 10-го числа тур на 10 ночей (11 дней) с проживанием в отеле Sand Beach Resort 3* в Хургаде предлагается за 79 тыс. руб. на двоих. Размещение – в стандартном номере на all inclusive. За 80 тыс. руб. доступен 10-дневный тур в El Khan Sharm 3* в Шарм-эль-Шейхе, за 88 тыс. – в Panorama Naama Heights 4* на том же курорте.

На майские праздники аналогичные варианты обойдутся заметно дороже. Например, стоимость турпакета на 10 ночей в Sand Beach Resort с отправлением из Москвы 1 мая – 140 тыс. руб., что примерно на 70% выше. А за отдых в El Khan Sharm с 30 апреля туристы заплатят не 80, а 125 тыс.

Очевидно, падение цен можно объяснить резким снижением спроса сразу после майских праздников. К тому же гостиницы уровня 3* и бюджетные 4* на курортах Египта туристы бронируют не очень часто.

Если сравнивать стоимость туров в популярные «пятерки» и «четверки» в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, разница тоже будет, но не столь значительная. Например, недельный тур на двоих в Parrotel Beach Resort 5* с 1 мая предлагается за 147 тыс. руб., а с 12-го – за 130.

За тур с проживанием в Pickalbatros Aqua Park Sharm 5* с вылетом 1 мая туристы заплатят 160 тыс. руб., а после праздников – 140. Отдых в Reef Oasis Beach Resort 4* во время длинных выходных и после них обойдется примерно в одну и ту же цену – 180–190 тыс. руб.

Отметим, на востребованные праздничные даты номера в некоторых отелях уже полностью распроданы. В частности, с 30 апреля – 2 мая уже не получится заказать недельный тур в Xanadu Makadi Bay 5*, Domina Coral Bay Aquamarine 5*, Rixos Premium Magawish 5*. Так что отправляясь на отдых после майских, туристы не только сэкономят, но и будут выбирать из большего количества гостиниц.

Ранее «ТурДом» писал, что туры в Турцию с вылетом из Москвы 10–13 мая туроператоры предлагают по цене от 35 тыс. руб. на человека, во Вьетнам – от 75 тыс.