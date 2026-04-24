Европейским авиакомпаниям продлили рекомендации не летать на Ближний Восток

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 1 мая 2026 года рекомендацию авиакомпаниям воздерживаться от полетов над зонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении регулятора. Ранее аналогичная рекомендация действовала до 24 апреля.

Ограничения распространяются на воздушное пространство ряда стран региона, включая Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Напомним, что Росавиация 20 апреля отменила запрет на полеты российских самолетов в Объединенные Арабские Эмираты. Также ведомство сняло рекомендации для перевозчиков приостанавливать продажу билетов на рейсы в направлении ОАЭ и обратно. Это позволит им постепенно возвращаться к обычному режиму работы на данном направлении. Кроме того, авиакомпаниям разрешили выполнять полеты через территорию Ирана и осуществлять рейсы в аэропорты этой страны. Все операции должны проводиться с обязательным соблюдением требований и рекомендаций иранских авиационных властей.