«Аэрофлот» продлил программу полетов из Москвы в Гонконг

«Аэрофлот» продолжит полеты из Москвы в Гонконг в летний период. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Ранее рейсы носили сезонный характер и выполнялись с октября по май. Теперь перевозчик продлевает программу как минимум до осени.

С 21 мая авиакомпания запланировала между Москвой и Гонконгом два рейса в неделю. Вылет из Москвы – по четвергам и воскресеньям, обратно из Гонконга – по пятницам и понедельникам. Впервые на воздушной линии будут задействованы лайнеры Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.

В летнем расписании «Аэрофлот» выполняет из Москвы собственные регулярные рейсы еще в четыре города Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Санья.

Ранее глава нацпера рассказал, что из-за ограничений на рейсы в страны Ближнего Востока «Аэрофлот» поставил дополнительные вылеты на азиатских направлениях. Несмотря на то, что Росавиация уже отозвала свою рекомендацию, рейсы в ОАЭ авиакомпании заявлены не раньше июня. При этом пока нет гарантии, что они состоятся.