Дефицит авиационного топлива угрожает летнему отпуску тысяч людей

Почти два месяца Ормузский пролив - важнейшая логистическая артерия мирового нефтяного рынка, остается фактически закрыт. В связи с этим цены на авиатопливо выросли до двух раз, что особенно ударило по европейским авиакомпаниям и вынудило их экономить горючее, параллельно поднимая цены.

© Российская Газета

На прошлой неделе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью агентству Associated Press, что в Европе запасов авиационного топлива осталось до конца мая. До этого он уже спрогнозировал в интервью газете Le Figaro, что нынешний энергетический кризис станет "серьезнее, чем кризисы 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые".

Как заявил в интервью телеканалу Sky News еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, многие пострадают из-за высоких цен и дефицита авиационного топлива.

"К сожалению, вполне вероятно, что многие не смогут отправиться в отпуск из-за отмены рейсов или очень, очень дорогих билетов", - сказал он.

Официальный представитель крупнейшего европейского лоукостера Ryanair заявил, что у авиакомпании есть запасы горючего до середины - конца мая.

"Если война в Иране скоро закончится, то поставки не будут нарушены. Если Ормузский пролив будет закрыт до мая или июня, нельзя исключать риски перебоев с поставками топлива в некоторые аэропорты Европы", - рассказал он газете The Independent.

Немецкая Lufthansa уже приняла решение сократить к октябрю 20 тысяч наименее рентабельных рейсов - все для того, чтобы сэкономить горючее для более прибыльных "отпускных" летних перелетов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что в ближайшее время созовет Национальный совет по безопасности из-за назревающего в стране топливного кризиса. О нехватке авиакеросина говорил и вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, который обратил внимание на то, что вопрос лежит не только в плоскости цены, но и безопасности поставок.

Как пишет агентство Reuters, испанский лоукостер Volotea недавно вызвал волну возмущения, заставив пассажиров заплатить дополнительный топливный сбор в 16,5 доллара за уже купленные билеты. В ассоциации защиты прав потребителей Испании назвали такой шаг необычным и неэтичным, а также потребовали власти провести расследование.

При этом в России цены на авиакеросин выросли относительно незначительно по отношению к мировым - 13,6% на бирже и чуть менее 6% на топливозаправочных комплексах аэропортов. В то же время в мире, в зависимости от региона, его стоимость поднялась на 60-120%. Под особенно сильным ударом оказались европейский и азиатский рынки, которые традиционно опирались на поставки углеводородов из стран Персидского залива. Так, Европа в нормальной ситуации получала оттуда до трети всего объема авиакеросина.

Но отразилось это и на путешественниках из США. Внутренние рейсы подорожали как минимум на 50 долларов. Индекс цен на авиационное топливо в США от компании Argus фиксирует рост в 50%.

"Стоимость самых дешевых мест поднялась. Я не вижу предпосылок к тому, что цены на авиабилеты, особенно на таком направлении, как европейское, резко снизятся", - заявила газете The Washington Post эксперт сервиса покупки авиабилетов Going.

Эту точку зрения разделяет и президент авиационной консалтинговой фирмы R.W. Mann & Co Ричард Манн.

"На самом деле, это проблема не на один день и не на одну неделю. Это проблема на месяцы и годы. Будут нарушения в работе, вопрос - насколько серьезные", - считает он.

Тем временем в самих странах Персидского залива авиакомпании могут рассчитывать на внутренние резервы, в первую очередь финансовые. Такие перевозчики, как Qatar Airways, Emirates и Etihad, в целом могут позволить себе компенсировать растущие расходы в ближайшей перспективе.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в Азии и Тихоокеанском регионе дефицит будет наблюдаться наиболее явно. По данным авиационного аналитика Cirium, в мае пропускная способность авиакомпаний в Азии снизится, поскольку перевозчики пытаются сохранить запасы авиационного топлива для рейсов с высоким спросом.

В то же время некоторые авиакомпании, такие как British Airways and Virgin Atlantic, наоборот, наращивают число рейсов в азиатском направлении, рассчитывая таким образом занять нишу своих ближневосточных конкурентов, чьи "домашние" аэропорты попали в зону конфликта, а заодно и "стоп-листы" для путешественников из многих стран.