Праздник в Турции: туры распродают от 32 тысяч рублей

Туристы, желающие встретить майские праздники на море, могут очень недорого слетать в турецкий Кемер в ближайшие дни.

Самые дешевые туры в системах бронирования (все варианты были актуальны в 13:00 мск) предлагаются с вылетом из Сочи. Например, отдых с 27 апреля по 9 мая обойдется всего в 32 тыс. руб. на человека. Такие варианты есть даже в отелях с собственным пляжем и все включено. Например, с проживанием в стандартных номерах Viking Garden Hotel & Spa 4* или Pine House By Werde Hotels 4*. В стоимость (от 64 тыс. на двоих) включен перелет чартерными рейсами Southwind Airlines и топливный сбор. Такие предложения есть у Anex.

У отдыхающих из Москвы получится уложиться в 84 тыс. на двоих, запланировав недельный отдых в Кемере. Например, в Hotel Sinatra 4* с «все включено». Гостиница находится на третьей линии, до пляжа придется прогуляться 300 м. В стоимость тура для двоих включен перелет Southwind Airlines у туроператора Pegas Touristik с отправлением туда 28 апреля и возвращением 5 мая.

Отдых с проживанием в пятерках будут чуть дороже, но уложиться в 100 тыс. на двоих возможно. Например, можно выбрать Armas Gul Beach 5*, расположенный на первой линии со своим песчано-галечным пляжем. Размещение в «стандарте» с системой «ультра все включено» получится найти за 90–95 тыс. на двоих в зависимости от выбора туроператора и авиакомпании. По этой цене есть туры у Fun&Sun и Pegas Touristik, сформированные на рейсах «Уральских авиалиний», Southwind Airlines, AZUR air

Туристы из Петербурга могут выбирать отдых по сравнимым ценникам с москвичами. Например, Armas Gul Beach 5* предлагается от 94 тыс. за 8 ночей, если лететь 5 мая. Самые дешевые варианты с вылетом в ближайшее воскресенье в объектах уровня 4* начинаются от 83 тыс. на двоих.

Ранее TourDom.ru писал, что цена туров в Турцию находится под влиянием большого количества факторов – вверх ее толкает удорожание авиатоплива и повышение топливных сборов, а вниз – снижение глубины бронирований из-за высокого уровня тревожности у туристов. Как следствие, по мере приближения к праздникам у туроператоров появляются спецпредложения. Некоторые туры из подборки, судя по перечеркнутым ценникам на сайтах, предлагаются со скидкой в половину от первоначальной стоимости. Впрочем, туристам нужно учитывать – накануне вылета их, как правило, можно приобрести в не самые популярные отели.