Из Грозного в Анталью запустят чартерные рейсы

Из Чечни в турецкую Анталью с конца мая начнут выполнять чартерные рейсы. Полетную программу в Турцию совместно с авиакомпанией Tailwind Airlines расширяет туроператор FUN&SUN.

«FUN&SUN расширяет перевозку в Турцию и запускает новую чартерную программу в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании Tailwind Airlines из четырех городов России. Полеты в Анталью запланированы по расписанию: Грозный — с 25 мая, 2 раза в неделю: понедельник, пятница», — сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Отмечается, что чартерные рейсы в Анталью также запустят из Краснодара, Астрахани и Саратова. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737−400.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что с мая авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты по двум северокавказским направлениям на Урал — из Грозного и Ставрополя в Екатеринбург. Полетные программы будут действовать до конца летнего расписания. А с 19 апреля открыто прямое авиасообщение между Минеральными Водами и Тель-Авивом.