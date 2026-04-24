В Италии туристка повредила знаменитый Фонтан Нептуна

Туристка взобралась на Фонтан Нептуна на площади Синьория в итальянской Флоренции, повредив его во время девичника. Это не первый случай, когда памятник подвергается нападению недобросовестных туристов.

Фонтан Нептуна - один из центральных элементов туристического наследия итальянского города Флоренция. Мифологическая постановка, изображающая римского бога моря, а также морских чудовищ Харибду и Сциллу, символизировала морскую мощь города в Средние века. Но она также увековечила брак Франциска I Медичи, Нептун носит черты его отца, герцога Козимо I, и великой княгини Жанны Австрийской в 1565 году.

В прошлую субботу женщина взобралась на Фонтан Нептуна на площади Синьория, сообщили власти города. Женщина, 28-летняя туристка, имя и национальность которой не разглашаются, была сразу же задержана полицией, которая попросила ее покинуть фонтан. Девушка вошла в фонтан, взобравшись по перилам и краю бассейна, а затем забралась на ноги статуи лошади, чтобы не упасть в воду, согласно ее собственному заявлению. При этом она "нанесла значительный ущерб" ногам лошадей, по которым ходила, а также "фризу, за который цеплялась, чтобы не поскользнуться".

По данным CNN, стоимость работ по восстановлению памятника была оценена городскими властями в 5 тысяч евро. Для беспринципной туристки девичник завершился привлечением к административной ответственности итальянской судебной системой за повреждение художественной и архитектурной собственности.

Фонтан Нептуна долгое время страдал от различных повреждений. В 2023 году немецкий турист поднялся на него, чтобы сделать селфи, повредив памятник. Объект находится под наблюдением видеокамер после аналогичного случая в 2005 году, когда у Нептуна была сломана рука. Ранее памятник был разбит вандалами в 1580 году, затем во время карнавала 1830 года у Нептуна украли сатира, а в 1848 году его разрушили, но вскоре он был восстановлен.