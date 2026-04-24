«Толпа муравьев» выжила туристов из номера в пятизвездочном отеле

Семья туристов с тремя детьми пожаловалась на «толпу муравьев» в турецком отеле. О произошедшем TourDom.ru рассказала Анна, турагент, отправившая туристов на курорт. Ее клиенты приехали в Barut Goia 5* в Сиде 21 апреля. По словам собеседницы редакции, в первый же вечер в номере появились муравьи:

«Насекомых было немного, туристка убивала их тапком. Но после второй ночи родители обнаружили у детей многочисленные укусы, прислали мне фото и видео».

После жалобы клиентов агент обратилась к представителю отеля.

В тот же день администрация сообщила Анне, что с туристами уже связались:

«Сразу после получения информации приняли меры, уведомили гостя, что вопрос будет проверен».

Поскольку россияне выразили желание покинуть номер, отель подготовил альтернативы:

«Они смогут осмотреть их после завтрака».

Менеджер гостиницы написал, что туристам, помимо этого, предложили обратиться к медперсоналу.

В письме администрация назвала предполагаемую причину появления непрошеных гостей:

«Руководство провело инспекцию и выявило остатки сахара на полу, что могло привлечь муравьев запахом. Мы обработали соответствующие зоны, чтобы предотвратить повторение ситуации».

В тот же день туристы переселились в другой номер той же категории.

«Ночь прошла без муравьев, – говорит Анна. – Но на всякий случай купили дихлофос».

По словам турагента, клиенты хотели переехать в другой отель. Однако альтернатив, укладывающихся в бюджет, не оказалось.

«Гид сказал, что переселиться можно только за свой счет, туроператор подтвердил эту информацию, поэтому остались. Но после возвращения хотят написать претензию», – рассказала Анна.

В случае выявления недостатков услуг потребитель вправе требовать соразмерного уменьшения цены, напомнила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская: