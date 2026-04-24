Аэропорт в Тегеране возобновит работу с 25 апреля

Международный аэропорт Имама Хомейни в Тегеране возобновит работу с 25 апреля. Об этом говорится в официальном заявлении воздушной гавани,сообщает ТАСС.

На первом этапе планируется запуск рейсов по двум направлениям – в Стамбул и Маскат.

Ранее сообщалось о восстановлении ежедневной работы двух аэропортов Тегерана в ограниченном режиме – с 03:30 до 14:30 по всемирному времени (с 06:30 до 17:30 по московскому времени). Будет ли этот график соблюдаться после 25 апреля в авиагавани Имама Хомейни, пока не известно.В конце прошлой недели власти страны открыли воздушное пространство на востоке страны. Там расположены аэропорты Мешхед, Захедан и Бирдженд.

На этом фоне Росавиация заявила, что для российских авиакомпаний запрет на выполнение полетов в Иран остается в силе как минимум до 15 мая. В ведомстве отметили, что продолжают мониторинг ситуации в регионе и оценивают условия для безопасной работы воздушного транспорта.