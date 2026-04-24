Туристам вернут деньги за туры на Ближний Восток за счет ФПО

«Турпомощь» завершила прием заявок от туроператоров на возврат средств туристам за отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке туры из средств фондов персональной ответственности (ФПО). Участие в программе подтвердили 18 компаний, сообщил директор ассоциации Александр Осауленко.

По его словам, заявки принимались до 15 апреля. Общий объем накоплений у этих туроператоров достигает 2,9 млрд руб., тогда как суммарно в фондах на данный момент аккумулировано около 6 млрд руб.

Окончательная сумма выплат пока не определена. Как отметил Александр Осауленко, практика предыдущих кризисных ситуаций показывает, что фактические расходы обычно не превышают половины средств, имеющихся в ФПО. Точные цифры станут понятны после формирования списков туристов и подсчета понесенных ими затрат – этот процесс может занять не менее двух месяцев. Закон предусматривает два варианта урегулирования: перенос поездки или полный возврат средств.

Напомним, на фоне ограничений авиасообщения с Ближнем Востоком и необходимости продления размещения туристов совокупные потери отрасли в Минэкономразвития РФ оценили примерно в 7 млрд долларов. В этих условиях правительство разрешило туроператорам использовать средства ФПО для компенсаций по несостоявшимся поездкам.