Россия заняла первое место по числу отдыхающих в Египте

Согласно данным профильных ведомств и заявлениям официальных лиц Египта, российские путешественники продолжают удерживать лидерство по посещаемости курорта Шарм-эш-Шейх. Секретарь палаты отелей провинции Южный Синай Хани Сулейман подтвердил, что граждане России и Италии формируют основной туристический поток региона, опережая представителей Великобритании и других стран.

Статистика подчеркивает ключевую роль российского рынка для экономики арабской республики. По оценкам главы управления туризма Южного Синая Ахмеда аш-Шейха, доля россиян на красноморских курортах достигает 60–70%, что обеспечивает значительную часть валютных поступлений в бюджет страны.

По разным оценкам, за прошедший год Египет принял от 1,6 до 2 миллионов гостей из России, что позволило им занять уверенное первое место в общем рейтинге иностранных туристов, сообщает РИА Новости.

