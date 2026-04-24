Аэропорт Кувейта частично возобновляет работу

Власти Кувейта объявили о поэтапном восстановлении работы международного аэропорта после временной остановки полетов на фоне военной эскалации между США и Ираном. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации страны шейх Хамуд Мубарак Хамуд ас-Сабах.

Воздушное пространство, закрытое с 28 февраля в превентивных целях, было вновь открыто 23 апреля. Уже с 26 апреля планируется частично возобновить работу терминалов T4 и T5 – пока для ограниченного числа направлений.

По словам представителя авиационных властей, решение принято в координации с международными организациями и является частью поэтапного плана восстановления авиасообщения. На начальном этапе сохраняются ограничения, связанные с мерами безопасности и необходимостью оценки обстановки перед дальнейшим расширением полетов.

Авиакомпания Kuwait Airways также объявила о запуске рейсов в ограниченном режиме: с 26 апреля вылеты будут выполняться из терминала T4 по 17 направлениям. В их числе – Лондон, Стамбул, Лахор, Дакка, Мумбаи, Тривандрум, Ченнаи, Кочи, Дели, Манила, Каир, Эр-Рияд, Джидда, Коломбо, Гуанчжоу, Бейрут и Дамаск.

У Jazeera Airways опубликовано временное расписание до 2 мая, летать будут в Дели, Мумбай, Кочи, Амман, Каир, Бейрут, Стамбул, Дубай.

Полное закрытие воздушного пространства Кувейта произошло 28 февраля 2026 года после начала ударов Израиля и США по территории Ирана. Тогда аналогичные меры приняли еще несколько государств региона.