«Аэрофлот» начал продажу билетов на новые рейсы из Красноярска в Шанхай

Группа «Аэрофлот» объявила о старте продаж билетов на новые регулярные рейсы между Красноярском и Шанхаем. Выполнение полетной программы поручено авиакомпании «Россия», начало запланировано на 3 июня.

Согласно информации перевозчика, в летнем расписании предусмотрено два рейса в неделю. Вылеты из международного аэропорта Красноярск будут осуществляться по средам и пятницам, обратные рейсы из Шанхая – по четвергам и субботам. На линии задействуют самолеты Boeing 737 с двухклассной компоновкой салона – эконом и бизнес.

По данным системы онлайн-бронирования, минимальная стоимость билетов на маршруте начинается примерно от 19 тыс. руб.

Таким образом, Шанхай станет четвертым направлением в Китае, доступным для прямых перелетов из сибирского хаба группы. Авиакомпания «Россия» уже выполняет рейсы из Красноярска в Пекин, Санью и Харбин, расширяя маршрутную сеть на китайском направлении.