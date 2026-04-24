Россияне все чаще выбирают Хайнань

Остров Хайнань принял 165 тыс. российских туристов, что на 67% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил ТАСС вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов.

"По данным Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань, в первом квартале 2026 года остров принял 165 тыс. российских туристов, что на 67% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сообщил он.

В целом по итогам года провинция планирует принять порядка 700 тыс. гостей из России.

Как подчеркнули в МКПП, туристический интерес к Хайнаню со стороны российских граждан становится важным драйвером для наращивания деловых контактов и совместных проектов в рамках порта свободной торговли.

"Рост турпотока - это не только цифры. Это свидетельство укрепления гуманитарных связей между Россией и Китаем, а также расширения возможностей для бизнеса. Многие предприниматели, впервые посетившие Хайнань в качестве туристов, впоследствии рассматривают остров как перспективную площадку для инвестиций и кооперации", - отметил вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

Факторы роста и инфраструктурные изменения

Эксперты связывают положительную динамику с рядом факторов. Ключевую роль сыграло введение Китаем с 15 сентября 2025 года одностороннего безвизового режима для граждан России сроком на 30 дней. Кроме того, существенно расширена сеть прямого авиасообщения: на сегодняшний день Хайнань связан регулярными рейсами с 11 российскими городами, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ, Екатеринбург и Иркутск. Суммарно выполняется 28 рейсов в неделю. Только по итогам 2025 года "Аэрофлот" перевез на маршрутах между российскими городами и китайским курортом 456 тыс. пассажиров, что более чем вдвое превысило показатель 2024 года.

В провинции активно работают над повышением качества сервиса для российских гостей. В частности, в городе Санья внедряется система круглосуточного заезда и выезда из отелей, позволяющая комфортно размещать туристов, прибывающих ночными рейсами. Расширяется пакет туристических продуктов, охватывающих различные регионы острова, а также совершенствуется система приёма платежей. Кроме того, согласно правительственному плану, к концу 2026 года высококлассные живописные зоны и отели Хайнаня будут оснащены указателями на пяти языках, включая русский, а также будет подготовлено 10 тыс. специалистов по международному туристическому сервису для устранения языковых барьеров.

От туризма к промышленной кооперации

В МКПП подчеркивают, что растущий турпоток создает уникальную основу для дальнейшего углубления экономического партнерства. Конгресс, открывший свое представительство на Хайнане в 2024 году, последовательно работает над тем, чтобы интерес российских граждан к острову трансформировался в конкретные деловые инициативы. Проходящая в эти дни международная конференция "Китай (Хайнань) - Россия", организованная МКПП, наглядно демонстрирует: туристическая привлекательность региона и его инвестиционный потенциал неразрывно связаны.