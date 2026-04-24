«Много чего напоминает о России». Блогерша рассказала о поездке в Узбекистан

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова впервые побывала в Узбекистане и рассказала подписчикам, что удивило ее в этой стране. Подробностями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации провела в стране бывшего СССР три дня и почувствовала себя «как дома». Коновалова сравнила столицу государства с российскими курортными муниципалитетами, такими как Пятигорск.

«В Ташкенте много чего напоминает о России. Повсюду русские вывески, родная речь, привычные продукты в магазинах. Их супермаркет "Корзинка" — один в один наша "Пятерочка"», — такими словами описала свои впечатления туристка.

Девушка отметила чистоту и красоту города, большое количество парков в нем, а также поездки на такси до достопримечательностей стоимостью от 100 до 150 рублей.

«Тут полно заведений, где нет ни одного блюда без мяса, и в невероятных масштабах продают и покупают хлеб», — добавила соотечественница.

Также россиянка заметила, что в Узбекистане «современное отношение к мусульманству». Этим страна отличается от Турции, где призывы на молитву звучат из уличных громкоговорителей.

«Женщины сами решают, надо ли им носить платок. Родители не имеют право навязывать детям свои взгляды», — пришла к выводу путешественница.

