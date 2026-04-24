Российские туристы пожаловались на заваленные прахом людей пляжи на Бали

Российские туристы, отдыхающие на индонезийском острове Бали, пожаловались на пляжи, заваленные прахом из крематориев. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам одного из отдыхающих, отель Fox Harris Jimbaran расположен неподалеку от места проведения ритуальных обрядов по сожжению человеческих останков. Во время отпуска он заметил большое скопление людей возле местного храма: выяснилось, что рядом с отелем проводили прощание с умершими с сопутствующей кремацией. Турист пожаловался на специфический запах в округе, который начал проникать в жилые помещения.

Помимо этого, рядом с ритуальной организацией также находится гриль-бар с морепродуктами. По словам гостей, они стали наблюдателями траурной процессии, которая направилась к океану вместе с прахом почивших родственников, сообщается в публикации.

