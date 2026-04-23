Стало известно, сколько туристов проходили проверку страховки на въезде в Грузию

Центр страхования выезжающих опубликовал материал о практике проверки обязательной медицинской страховки у туристов, въезжающих в Грузию с 1 января 2026 года.

С этого года все путешественники, въезжающие в Грузию, обязаны иметь при себе медицинскую страховку с покрытием не менее 30 000 GEL. Полис должен действовать на территории всей страны, покрывать экстренную помощь, госпитализацию и репатриацию, а также быть оформленным на английском или грузинском языке. Согласно данным управления защиты прав потребителей Госстрахнадзора, постановлением правительства Грузии с 1 июня 2024 года за отсутствие страховки предусмотрен штраф в размере 300 лари (около 110 долларов США).

Что показал анализ

В статье впервые собраны и проанализированы 401 пост и комментарий в соцсетях. Согласно анализу, в январе 2026 года примерно у каждого четвертого въезжающего в Грузию проверяли страховку. Чаще всего — на вылете (71% публикаций), включая аэропорт Пулково, где отсутствие полиса могло привести к отказу в посадке. При этом в Тбилиси и Батуми по прилете проверки почти не проводились (2% публикаций). На сухопутных переходах, в частности на КПП «Верхний Ларс», пограничные службы в большинстве случаев не требовали предъявления документа, писало Агентство страховых новостей.

Также в статье перечислены распространенные проблемы, с которыми сталкивались путешественники в первые недели, когда требование только стало обязательным: несоответствие полиса необходимым требованиям, невозможность купить страховку на границе, отсутствие понимания, нужно ли отдельно страховать риск несчастного случая. В исследовании отмечается, что официальные источники не содержали разъяснений по ключевым вопросам — какая страховка подходит, где ее купить, какие документы нужны на границе, распространяется ли требование на обладателей ВНЖ при повторном въезде, и как быть тем, кто уже находился в стране на момент вступления закона в силу.