Стало известно, сколько туристов проходили проверку страховки на въезде в Грузию

Каждый четвертый турист проходил проверку страховки на въезде в Грузию
Центр страхования выезжающих опубликовал материал о практике проверки обязательной медицинской страховки у туристов, въезжающих в Грузию с 1 января 2026 года.
С этого года все путешественники, въезжающие в Грузию, обязаны иметь при себе медицинскую страховку с покрытием не менее 30 000 GEL. Полис должен действовать на территории всей страны, покрывать экстренную помощь, госпитализацию и репатриацию, а также быть оформленным на английском или грузинском языке. Согласно данным управления защиты прав потребителей Госстрахнадзора, постановлением правительства Грузии с 1 июня 2024 года за отсутствие страховки предусмотрен штраф в размере 300 лари (около 110 долларов США).
Что показал анализ
В статье впервые собраны и проанализированы 401 пост и комментарий в соцсетях. Согласно анализу, в январе 2026 года примерно у каждого четвертого въезжающего в Грузию проверяли страховку. Чаще всего — на вылете (71% публикаций), включая аэропорт Пулково, где отсутствие полиса могло привести к отказу в посадке. При этом в Тбилиси и Батуми по прилете проверки почти не проводились (2% публикаций). На сухопутных переходах, в частности на КПП «Верхний Ларс», пограничные службы в большинстве случаев не требовали предъявления документа, писало Агентство страховых новостей.
Также в статье перечислены распространенные проблемы, с которыми сталкивались путешественники в первые недели, когда требование только стало обязательным: несоответствие полиса необходимым требованиям, невозможность купить страховку на границе, отсутствие понимания, нужно ли отдельно страховать риск несчастного случая. В исследовании отмечается, что официальные источники не содержали разъяснений по ключевым вопросам — какая страховка подходит, где ее купить, какие документы нужны на границе, распространяется ли требование на обладателей ВНЖ при повторном въезде, и как быть тем, кто уже находился в стране на момент вступления закона в силу.
«Раньше у туристов не было целостной картины о том, где и как реально проверяют страховку. Люди ориентировались на отрывочные сообщения в соцсетях, что приводило к ошибкам: кто-то покупал неподходящий полис, кто-то вообще игнорировал требование, так не считал его обязательным. В новой статье мы на основе анализа сотен постов собрали конкретные данные о практике проверок и типичных проблемах. Теперь путешественники могут заранее понять, какой полис нужен и к чему готовиться на границе», — рассказал Сергей Афанасьев, один из авторов статьи.