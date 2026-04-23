Туроператоры наращивают число рейсов в Анталью

Туроператоры рассказали редакции TourDom.ru о своих полетных планах в Анталью из регионов России летом-2026. Многие из них расширили программы, добавив новые города вылета.

В частности, Fun&Sun анонсировал рейсы на турецкий курорт из 26 аэропортов, включая 8 новых городов – Краснодар, Астрахань, Саратов, Сургут, Архангельск, Ульяновск, Сыктывкар, Грозный.

Туристам из Москвы будут доступны разные варианты перелета на популярный курорт, как зарубежными авиакомпаниями – Pegasus Airlines, Corendon, так и российскими – S7 Airlines, AZUR air, «Уральскими авиалиниями». Туристов из Краснодара, Саратова, Архангельска, Грозного повезут в Анталью на самолетах TailWind Airlines. Из Астрахани, Ульяновска, Сургута, Сыктывкара заявлены вылеты AZUR air. В Бодрум туроператор заявил рейсы из Москвы и Минвод, а в Даламан – из столицы и Сочи.

Anex планирует отправлять туристов на турецкий курорт из 20 российских аэропортов на самолетах Turkish Airlines, Pegasus, Southwind и Azur air. По сравнению с предшествующим сезоном туроператор добавит новые маршруты из Краснодара и Калининграда. Из Храброво заявлены рейсы Southwind, из аэропорта Пашковский – Southwind и AZUR air.

В Бодрум и Даламан клиенты Anex будут вылетать из Москвы и Санкт-Петербурга на лайнерах Pegasus Airlines. Новинкой лета-2026 станет маршрут Москва – Измир на рейсах того же авиаперевозчика.

Pegas Touristik собирается отправлять туристов в Анталью на самолетах Southwind и Turkish Airlines из 20 городов, включая Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень. Из столицы и Питера клиентам туроператора будет доступен бизнес-класс турецкого нацперевозчика. На лайнерах Turkish Airlines туристы «Пегаса» смогут вылететь из Внуково и Пулково в Бодрум и Даламан.

Туроператор Coral Travel запланировал полеты в Анталью из 19 российских аэропортов, туристы смогут добраться до курорта на лайнерах авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Southwind. Заявлены также рейсы из Москвы в Даламан, Бодрум и Измир, а из Петербурга – в Даламан и Бодрум.

Большая полетная программа анонсирована в Анталью у туроператора Библио- Глобус: компания формирует туры с перелетом «Аэрофлотом» из 11 городов. В этом сезоне добавится Краснодар.

Отметим, рейсов на курорты Эгейского побережья Турции пока заявлено немного. Как ранее писал «ТурДом», турагенты ждут, когда туроператоры организуют вылеты в Бодрум и Даламан из Казани и Екатеринбурга. В сезоне-2025 эти маршруты были в расписании авиакомпаний.