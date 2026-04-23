Судьбу рейсов в Танзанию через Сейшелы решит цена

Полетная программа Air Tanzania из Дар-Эс-Салама в Москву с промежуточной посадкой на Сейшелах с высокой вероятностью будет запущена. Об этом TourDom.ru рассказал председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

Речь идет о регулярных рейсах с частотой до трех раз в неделю. Для выполнения маршрута с посадкой в аэропорту Виктории и правом брать и высаживать пассажиров перевозчику потребуется разрешение по пятой свободе воздуха – этот вопрос сейчас находится в стадии согласования.

Как отмечает Дмитрий Горин, при регулярном статусе программы основные риски по загрузке, скорее всего, лягут на авиакомпанию. Однако без участия туроператоров обеспечить стабильную заполняемость бортов будет сложно – потребуется предоставление групповых и блок-чартерных тарифов.

По мнению генерального директора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, маршрут может быть востребован прежде всего под комбинированные туры: отдых на Сейшелах в связке с сафари в национальных парках Танзании или поездками на Занзибар. В этом случае туроператорам могут быть интересны мягкие блоки мест.

При этом эксперты обращают внимание на ряд ограничений. В качестве конечной точки прилета более удобным для туристов выглядел бы аэропорт Аруша, а не Дар-Эс-Салам. Кроме того, для успешного запуска программы потребуется активная маркетинговая поддержка со стороны туристических властей Танзании и Сейшел.

Отдельный вопрос – конкуренция. На линии Москва – Маэ, например, уже есть рейсы «Аэрофлота», которые загружаются в партнерстве с Библио-Глобусом. Кроме того, значительную долю спроса перетягивают на себя ближневосточные перевозчики, традиционно предлагающие привлекательные тарифы – от 25 тыс. руб. в одну сторону и удобные стыковки. По оценкам участников рынка, именно давление с их стороны ранее стало одной из причин, по которой Air Seychelles отказалась от прямых рейсов в Россию.

В этих условиях ключевым фактором успеха проекта станет цена. Если Air Tanzania не сможет предложить конкурентные тарифы и договориться с туроператорами о совместной загрузке, даже при наличии интереса со стороны туристов авиакомпании, скорее всего, будет трудно закрепиться на рынке.