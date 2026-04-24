Туристические услуги в России за квартал подорожали на 14,5%

Туризм дорожает в разы быстрее официальной инфляции. На этом фоне экскурсионные туры по России подорожали в среднем на 5–15%, а авиабилеты — на 7–15% в зависимости от авиакомпании и направления.

Почему же Барзыкин говорит об «умеренном» росте, а цифры говорят об обратном? Эксперты выделяют три ключевых фактора. Во-первых, общая инфляция и повышение ставки НДС с 20% до 22%, которое увеличило издержки на услуги гостиниц и туроператоров. Во-вторых, дефицит авиапарка — президент Владимир Путин подтвердил, что именно нехватка современных отечественных самолетов влияет на рост цен на авиаперевозки. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов добавил, что стоимость внутренних авиаперелетов в 2026 году увеличится на 5–7%. Ключевыми факторами он назвал дефицит авиапарка, рост затрат на техобслуживание, подорожание топлива и переброску части флота на международные рейсы.

В-третьих, и это главное: курс рубля стремительно ослабевает. В марте доллар превысил отметку в 87 рублей впервые с апреля 2024 года, евро поднялся выше 97 рублей. По прогнозам Минэкономики, средний курс доллара в 2026 году может составить от 92,2 до 94,8 рубля. Для туристов это означает, что зарубежные поездки станут ощутимо дороже. Эксперты уже предупреждают: зарубежные туры в 2026 году могут подорожать на 5–7%.

Ирония в том, что сам Барзыкин, комментируя резкое ослабление рубля ранее, называл его болезненным ударом по карману туристов. Однако спрос, по его словам, пока держится: рынок потерял примерно 30% объема предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке, но колебания курса валют до 90 рублей за доллар остаются комфортными для сохранения темпов продаж. Так что «умеренный рост» скрывает неравномерную картину — один сегмент туризма дорожает вполовину быстрее другого, а спрос смещается в пользу более бюджетных вариантов и краткосрочных поездок.

