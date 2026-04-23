Как сэкономить на турах в Таиланд

Туристы, собирающиеся отдохнуть на Пхукете, могут заметно сэкономить, выбрав даты поездки не на майские праздники, а сразу после них. Корреспондент TourDom.ru сравнил цены на туры продолжительностью 11 ночей (12 дней) в популярные отели 4–5* курортного острова Таиланда при отправлении из Москвы 30 апреля – 1 мая, а также 10–13 мая.

© tourdom.ru

Особенно заметна разница по гостиницам категории 3*. По данным сервиса Tourvisor, турпакет с проживанием в Karon Princess 3* и вылетом 12 мая можно забронировать за 180 тыс. руб. на двоих. Рассматривается размещение в джуниор-сьюте с завтраками. Аналогичная поездка с 1 мая продается на 40% дороже – за 253 тыс.руб.

Та же тенденция наблюдается и по востребованным отелям уровня 4*. Например, за 194 тыс. руб. двое взрослых смогут отдохнуть в Naithonburi Beach Resort с 12 мая. Если туристы вылетят из столицы 1-го числа, за точно такой же тур они отдадут 230 тыс., то есть на 19% больше.

12-дневный турпакет с проживанием в Centara Kata Resort Phuket 4* с 12 мая предлагается за 215 тыс. руб. Стоимость подобного варианта на длинные выходные с отправлением из Москвы 30 апреля на четверть выше – 270 тыс. на двоих.

Тур в Thavorn Palm Beach 4*, который на праздники стоил 325 тыс. руб., с 12 мая доступен за 288 тыс. А стоимость отдыха в Le Meridien Phuket Beach Resort 5* снижается с 353 до 315 тыс.

Ранее «ТурДом» писал, что стоимость недельных поездок в Турцию и Египет после майских праздников также существенно падает.