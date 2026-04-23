Перечислены самые необычные просьбы российских туристов в отпуске

Эксперты раскрыли самые необычные просьбы российских туристов в отпуске. Об этом говорится в исследовании сервиса профессиональных тревел-экспертов «Адвентура», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, иногда приходится «разворачивать целую операцию, чтобы выполнить пожелания путешественников». К примеру, купивший тур на Маврикий клиент поставил условие, чтобы каждое утро его ванную комнату украшали свежими лилиями — цветы в том числе должны были плавать в унитазе и в биде.

Еще трое путешественников запросили на Мальдивах отели только с black out шторами.

«Пришлось напрямую связываться с представителями отелей, чтобы согласовать и проверить тип штор в номерах», — отметили эксперты.

Другие отдыхающие, отправившиеся на Мальдивы, заявили, что хотели бы ресторан только с поварами определенной национальности — итальянцами.

Ранее сообщалось, что в отпуске россияне чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за ОРВИ, гастроэнтеритов и пищевых отравлений. Это самые распространенные болезни.