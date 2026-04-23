Россиянин развеял мифы о жизни в Бразилии

Российский тревел-блогер развеял мифы о жизни в Бразилии и других странах Южной Америки — по его словам, на континенте нет лета круглый год. Об этом он написал в Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

Большое количество предубеждений он встречал в постах блогеров, живущих в странах в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Многие из них мечтают конкретно о Бразилии, либо о соседних государствах, однако идеализируют их, подчеркнул блогер.

«Откуда-то пошло это убеждение, что раз в Латинской Америке много людей, живущих за чертой бедности, то все здесь задаром раздают — и арендные квартиры, и продукты. Это, конечно, не так. Жить здесь намного дороже, чем в ЮВА, и путешествовать тоже», — отметил автор канала.

Он добавил, что за немалые суммы в том же Таиланде можно получить гораздо больше, чем, например, в Бразилии. Арендные квартиры в стране Латинской Америки хуже, отели «рисуют» себе пять звезд, но на деле разочаровывают хамским обслуживанием. Кроме того, у россиянина был опыт обращения к разным врачам, и самый позитивный из них был с медиком из России.

Соотечественник также отметил, что многие россияне рассматривают Бразилию для переезда из-за усталости от выездов для продления визы. Государства Латинской Америки этого не требуют, однако местный паспорт получить также сложно.

«Здесь ни одна страна не раздает паспорта налево и направо, всюду нужны основания. Как минимум родить ребенка. Как максимум иметь диплом о высшем образовании», — заключил тревел-блогер.

Ранее россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел». Также она рассказала, что гражданство для новорожденного выдают в течение двух месяцев. Родители же получают на него право через год.