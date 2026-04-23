Россиянин описал остров в Карибском море словами «надо быть готовым к разводу»

Российский тревел-блогер Артем Алексеев побывал в Кюрасао и описал остров в Карибском море словами «надо быть готовым к разводу». Своими впечатлениями он поделился в личном Telegram-канале «Как ехать».

Он рассказал о случае возле автобусной остановки. В тот день туристу нужно было добраться до популярной локации Mambo Beach. Общественный транспорт в тот день работал странно — была суббота. Россиянин остановил местного жителя и спросил о том, сколько ждать автобус. Кроме того, ему нужно было разменять 100 долларов (7,4 тысячи рублей), так как карты на острове водители не принимают.

«В общем, "гостеприимный" местный житель помог разменять купюру, за что я купил ему газировки. Еще он намекнул, что ему хотелось поесть — я дал ему еще пять долларов, потому что выглядел он не очень, но сам начал уже потихоньку закипать», — пишет тревел-блогер.

Позже подъехала маршрутка, и мужчина сделал вид, что договорился с водителем, чтобы тот отвез их. При этом он потребовал, чтобы соотечественник заплатил и за него.

Услышав отказ, местный сказал, что попробует договориться, чтобы им разрешили проехать по цене одного билета.

«Он идет к водителю, дает ему мою десятку, активно и громко с ним общается, а потом выходит и скрывается в закат. После чего водитель спрашивает меня, буду ли я оплачивать проезд. Конечно, потерю 20 долларов я пережил быстро, но быть готовым к подобным разводам стоит всем и каждому», — заключил Алексеев.

Ранее россиянин описал обман туристов в Китае словами «был в шоке от изобретательности местных». Так, к путешественнику на улице может подойти якобы художник и предложить заглянуть в его мастерскую, где будет угрожать и принуждать купить картину.