Какие болезни чаще всего настигают россиян в путешествиях

Во время отпуска россияне чаще всего сталкиваются с такими заболеваниями как ОРВИ, гастроэнтериты и различные пищевые отравления. Такие данные приводятся в совместном исследовании Росгосстраха и сервиса Travelata, материал есть в распоряжении Лента.ру.

Как отмечают аналитики, больше половины всех страховок оформляются для поездок в Италию, Китай, Россию, Японию и Турцию. При этом подавляющее большинство туристов берут полисы на срок от 12 до 30 дней – таких 93%.

В компании также приводят конкретные примеры расходов на лечение. По словам заместителя директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Ольги Купцовой, в прошлом году страховщик оплатил лечение туристки из Санкт-Петербурга, отдыхавшей в Китае. Сумма экстренной медицинской помощи тогда превысила 1,4 млн руб.

Для выезда за границу полис должен покрывать экстренную медицинскую помощь, амбулаторное и стационарное лечение, транспортировку в клинику, а в самых тяжелых и трагических случаях – специальную перевозку больного или вывоз тела в Россию. Стоимость и набор включенных рисков во многом зависят от страны назначения. По подсчетам HotLine.Travel, например, для поездки в Египет на 7–10 дней полис в базовом варианте обычно стоит от 400 до 900 руб, для Турции – 600–1200 руб. В Таиланде страховка на 10–14 дней обойдется в сумму от 1400 до 4500 руб, а во Вьетнаме цена – от 800 до 4 тыс. руб.