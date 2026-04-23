Визовые агенты пожаловались на итальянское консульство

Визовые агенты пожаловались на сотрудников консульства Италии в Москве. По их мнению, там грубо разговаривают с туристами. Во всяком случае их клиенты с недавних пор начали жаловаться на такой формат общения.

© tourdom.ru

«Человек, которого вы посадили для телефонных разговоров с заявителями после того, как они уже подали документы, хамит и грубо разговаривает с туристами. Нам искренне обидно слышать, как наши клиенты в панике звонят и рассказывают о прошедшем телефонном разговоре», – написали в публичном обращении к дипломатам на своих ресурсах в визовом агентстве “Калиспера”.

Компания просит «смягчить ситуацию по данному вопросу, если есть какая-либо возможность» и подчеркивает, что там считали и продолжают считать Италию гостеприимной страной с богатой культурой.

Напомним, что Италия остается одной из наиболее лояльных к россиянам стран после 2022 года наряду с Испанией и Францией. Сейчас дипломаты выдают в основном однократные разрешения на въезд. Рассмотрение документов занимает порядка 5–6 недель. Вполне вероятно, что в ближайшее время этот срок еще чуть увеличится. Подать свои заявки туристы смогут не ранее июня – на май уже слоты распределены.

