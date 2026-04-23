Как изменились цены на рейсы в Стамбул в майские праздники

Туристы, которые не купили билеты в Стамбул на майские праздники заранее, еще могут найти неплохие варианты, приняв решение о поездке в турецкий мегаполис сейчас. Самый выгодный round trip с захватом первого длинного уик-энда можно взять, если лететь в Турцию 28 апреля, а возвращаться 3 мая. Даже на рейсах «Аэрофлота» это обойдется в 40 тыс. руб. без багажа. А у «Победы» в 32 тыс, у «Уральских авиалиний» – 34 тыс.

Короткая поездка на 1–3 мая с вылетом в турецкий мегаполис утром первого числа и возвращением вечером воскресенья обойдется в 45 тыс. по минимальному тарифу «Победы» без багажа. У «Уральских авиалиний» 47 тыс., у S7 и «Аэрофлота» по 55 тыс.

На второй уик-энд лучшее предложение у «Победы» – с вылетом хоть 8, хоть 9 мая есть варианты за 32 тыс. Далее по цене идут турецкие перевозчики Pegasus (40 тыс.) Ajet (44 тыс.), «Аэрофлот» 45 тыс.

Многие туристы наверняка планировали эти поездки заранее. Сильно ли удалось сэкономить? У каждого выводы могут быть разными. Например, перелет на Первомай у «Победы» стоит все те же 55 тыс. с багажом 10 кг., что были в конце марта на распродаже «Победы» и дешевле на 8 тыс. обычной цены месяц назад. Предложение S7 на 1–3 мая с полноценным багажным местом в 23 кг теперь обойдется вдвое больше 71,4 тыс. вместо 36 тыс. Ну а самый дешевый round trip «Аэрофлота» с захватом вторых майских праздников налегке теперь стоит наполовину больше – 31 тыс. вместо 20 тыс. Речь о вылетах 7 и 14 мая.