Досмотр автотранспорта на границе с Китаем в Забайкалье обещают сократить до 10 минут

В Забайкальском крае планируют к 2030 году сократить время досмотровых процедур на автомобильных пунктах пропуска на границе с Китаем до 10 минут в рамках модернизации приграничной инфраструктуры, сообщили в Минтрансе России.

Эти планы обсуждались на совещании руководства министерства с губернатором региона Александром Осиповым. Программа предусматривает реконструкцию МАПП Олочи, Соловьевск, Верхний Ульхун, Забайкальск и Староцурухайтуйский.

Наиболее масштабные работы идут на крупнейшем в регионе погранпереходе Забайкальск. В 2025 году через него прошло почти 290 тыс. автомобилей. После завершения модернизации его пропускная способность увеличится в 5,5 раза – до 2,4 тыс. машин в сутки. Количество полос движения вырастет до 28, а всего будет построено и модернизировано 147 зданий и сооружений. Почти также вырастет потенциальный поток автотранспорта через Староцурухайтуйский.

Кроме того, планируется ремонт подъездных дорог к двум пунктам пропуска и строительство мостового перехода через реку Аргунь.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин предположил, что Россия и Китай могут стать новым направлением для автомобильного туризма. По его словам, благодаря развитию инфраструктуры поездки между странами на личном автотранспорте постепенно станут обычной практикой.