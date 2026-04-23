Любимому курорту россиян вынесли страшный «приговор»

Айсберг, который долгое время считался самым большим на планете, полностью растаял в водах Антарктики. В беседе с Life.ru климатолог Алексей Карнаухов назвал это событие рядовым, однако предупредил, что оно запускает опасную цепочку, которая может привести к таянию «ледника Судного дня».

По словам ученого, если этот ледник сползет в океан, уровень мирового океана может подняться на 50 сантиметров. В случае цепной реакции и откалывания других ледников Антарктиды, подъем может достичь трех метров.

Для многих островных государств, включая Мальдивы (самая высокая точка — около двух метров), это станет приговором — они просто исчезнут. В Тихом океане таких стран десятки, подчеркнул Карнаухов. Массовое откалывание ледников, по его мнению, грозит им полным затоплением.

