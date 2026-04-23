Туристы не потеряли интереса к турам в ОАЭ

Некоторые туристы интересуются, когда можно будет купить тур в ОАЭ, рассказали редакции TourDom.ru в турагентствах. Вопросы у путешественников появились в том числе после отмены указания Росавиации о приостановке продажи билетов на рейсы в Эмираты.

«Несколько человек спрашивали, как будут развиваться события и когда возобновятся полеты», – рассказал CEO сети «Регнум» Николай Перцев. «Клиенты интересуются, как быстро „Аэрофлот“ и „Победа“ запустят рейсы в Дубай, поскольку билеты на Emirates дорогие», – говорит другой турагент. О росте интереса к направлению говорит и увеличение количества запросов «туры в ОАЭ» в сервисе «Яндекс Вордстат».

Однако турагенты пока не могут ничего предложить клиентам. По-прежнему действует рекомендация Минэкономразвития туроператорам и турагентам приостановить продажу туров и отдельных услуг в ОАЭ до нормализации обстановки. В туркомпаниях не могут забронировать ни турпакет, ни размещение в гостинице.

Впрочем, желающих отправиться в ОАЭ в ближайшее время совсем немного. Большинство всё же реалистично оценивает ситуацию. Очередной раунд переговоров между США и Ираном провалился. Американцы продолжают наращивать военное присутствие в регионе, нет никаких уступок и со стороны Ирана.

«У нас клиенты вообще перестали спрашивать это направление, как будто его не существует. Отправляем туристов в безопасную Азию – Вьетнам, Таиланд, на Хайнань», – рассказали в турагентстве «ТрэвелМаркет» (Екатеринбург).

В случае отмены рекомендации Минэка спрос на направлении может восстановиться довольно быстро.

«Туристы очень ждут стабилизации обстановки и возобновления продажи туров, – говорит Николай Перцев. – Даже когда Росавиация приостановила полеты, в марте и первых числах апреля люди спрашивали, можно ли отправиться в Дубай в будущем сезоне. А клиенты, которые не полетели на отдых в это время, перенесли свои поездки на осень».

Турагенты предполагают, что спрос может активизироваться в течение одной-двух недель с момента начала продаж.