Оплата товаров и услуг по QR-коду стала доступна для россиян в Таиланде

Отдыхающие в Таиланде туристы из России теперь могут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кодов. При оплате курс обмена валюты немного выше биржевого — примерно на восемь процентов. При этом он оказывается выгоднее, чем при использовании некоторых международных онлайн-сервисов для денежных переводов.

Оплата осуществляется через национальную платежную систему Thai QR Payment. Для того чтобы провести платеж, пользователю необходимо открыть приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать функцию сканирования QR-кода и навести камеру телефона на код, сгенерированный кассовым аппаратом.

Система работает более чем в шести миллионах торговых точек по всему королевству. Для использования функции оплаты по QR-коду в приложении «Сбербанк Онлайн» на устройствах Android требуется версия, выпущенная после 16.10.2025, а на iOS — после 17.0.2025, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел Таиланда совместно с профильным комитетом по визовой политике предложило изменить правила въезда для иностранных путешественников. Королевство намерено сократить срок пребывания в рамках безвизового режима с 60 до 30 дней.