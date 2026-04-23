Названы самые опасные страны для туристов

Российская тревел-блогер, ведущая канал «Интересные путешествия», опубликовала антирейтинг из семи направлений, которые она советует избегать соотечественникам. По ее словам, «красивые фото не стоят риска».

В «черный список» вошли Каракас (Венесуэла), Акапулько (Мексика), Кейптаун (ЮАР), Детройт (США), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Порт-о-Пренс (Гаити) и Сан-Педро-Сула (Гондурас). Автор утверждает, что в Каракасе «уровень уличной преступности выше, чем в горячих точках» — более 100 убийств на 100 тысяч жителей в год, и местные передвигаются с охраной на бронемашинах.

Официальные дипмиссии подтверждают: эти тревоги небеспочвенны. Госдеп США еще с 2023 года держит Гаити на максимальном «четвертом уровне» опасности со статусом «Do Not Travel» из-за бесконтрольного насилия банд, похищений людей ради выкупа и массовых нарушений правопорядка.

В самой Венесуэле американское посольство настоятельно призывает граждан «пересмотреть планы» из-за постоянной угрозы вооруженных ограблений и заказных убийств. А в Мексике, по данным канадского правительства, целые штаты накрыла волна перестрелок между наркокартелями и силовиками, заставляя крупный бизнес корректировать политику командировок.

Не все фигуранты списка, однако, одинаково опасны. Дмитрий Арутюнов уточнил НСН, что многие из этих городов вполне пригодны для посещения при организованном туристическом сопровождении:

«Туроператоры даже в не очень благополучных городах знают, куда поселить людей, чтобы у них не было неприятностей».

В том же Кейптауне есть благополучные районы и туристически безопасные маршруты, а в Рио-де-Жанейро туристам лишь советуют не носить с собой дорогих украшений и избегать ночных прогулок в одиночку.

Так что опасные страны — это не синоним тотального запрета, а скорее повод для повышенной бдительности и грамотного планирования. Сама блогер в конце концов напоминает: «Мир прекрасен, но разумная осторожность — лучшая страховка».