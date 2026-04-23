Отпуск за границей стал доступнее для россиян

В этом году россияне могут позволить себе более продолжительный отдых за рубежом на майские праздники, при этом траты на путешествия стали ниже. По данным совместного исследования Росгосстраха и сервиса Travelata, средний чек на зарубежный отпуск сократился с 227 тысяч до 212 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что, несмотря на снижение стоимости, продолжительность отдыха, наоборот, увеличилась. По словам директора по маркетингу Travelata Олега Козырева, туристы теперь проводят за границей в среднем девять ночей вместо прежних восьми.

В начале мая традиционно преобладают пляжные направления, передает «Lenta.ru«. На фоне геополитической обстановки в ближневосточном регионе, ОАЭ, ранее пользовавшиеся высоким спросом, уступили позиции. Часть туристов переориентировалась на Китай, который привлекает россиян не только своей привлекательностью, но и действующим безвизовым режимом.

Помимо Китая, на майские праздники особой популярностью пользуются Турция и Египет. Большинство российских путешественников (55%) отдают предпочтение пятизвездочным отелям, 32% выбирают четырехзвездочные, а 9% – трехзвездочные. Среди систем питания лидируют «все включено» (36%) и «ультра все включено» (33%). Около 22% туристов предпочитают бронировать отели только с завтраками.

Ранее эксперты Travelata также назвали Минск наиболее выгодным зарубежным городом для поездки на майские. Стоимость перелета в столицу Беларуси на период с 1 по 11 мая начинается от 8,9 тысячи рублей, а ночевка в отеле обойдется примерно в 6,8 тысячи рублей.