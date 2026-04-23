Пассажирку заставили купить дополнительное место в самолете

Авиакомпания Southwest Airlines заставила пассажирку купить дополнительное место после того, как сотрудник перевозчика решил, что она слишком крупная для одного кресла.

Жительница Атланты Тэмми Паркер рассказала телеканалу FOX 5 Atlanta, что летела в Лос-Анджелес, чтобы отправиться в круиз на Гавайи в честь своего 56-летия. В международном аэропорту Хартсфилд–Джексон во время регистрации на рейс представитель Southwest Airlines сообщил ей, что она не помещается в одном кресле. По словам туристки, решение было принято «на глаз», без предварительного предложения попробовать занять место. В результате ее вынудили заплатить 443 доллара за дополнительный билет в оба конца, чтобы продолжить путешествие.Женщина предоставила телеканалу видеодоказательство, что помещается в кресле с опущенным подлокотником и пристегнутым ремнем безопасности. Принудительную покупку билета Паркер назвала «пощечиной» и заявила, что считает такие действия дискриминацией людей с пышными формами. Теперь она намерена потребовать возврата денег.

В авиакомпании на запрос журналистов ответили, что что ее цель – обеспечить комфортные условия для всех пассажиров, но при этом не объяснили, какие критерии используют сотрудники, чтобы признать того или иного человека слишком крупным для стандартного места. Перевозчик пообещал, что его служба поддержки свяжется с туристкой напрямую, если получит запрос на возврат средств.