Туристку оштрафуют за желание потрогать статую Нептуна за причинное место

Власти Флоренции планируют взыскать штраф в размере 5 тыс. евро с туристки, забравшейся в Фонтан Нептуна. Как сообщает The Guardian, полиция уже предъявила ей обвинение в повреждении объекта культурного наследия.

По данным издания, на необычный поступок девушку подтолкнули друзья: туристка забралась на архитектурный объект, чтобы прикоснуться к интимной части скульптуры. В ходе проверки специалисты зафиксировали повреждения отдельных элементов композиции. В частности, пострадали фигуры коней и декоративные детали, за которые она держалась, чтобы не упасть.

Фонтан Нептуна входит в число наиболее известных памятников города. Скульптурная группа была создана во второй половине XVI века по распоряжению Козимо I Медичи в честь бракосочетания его наследника с Иоанной Австрийской.

Подобные случаи фиксировались и ранее. После инцидента 2005 года, когда один из посетителей повредил статую, на площади усилили меры безопасности, установив камеры видеонаблюдения. В 2023-м еще один турист – на этот раз из Германии – также нанес ущерб фонтану во время попытки сделать фотографию.

Руководитель городского отдела изящных искусств Джорджо Казелли заявил, что часть путешественников воспринимает исторические объекты исключительно как фон для развлечений и интернет-контента. По его словам, подобное отношение демонстрирует пренебрежение к культурному наследию и не может служить оправданием для разрушительных действий.