«Аэрофлот» запускает собственные рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван

«Аэрофлот» открывает собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

© tourdom.ru

Программы будут выполняться, начиная с 3 июня, на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и бизнес. Продажа билетов открыта.

Согласно летнему расписанию, предусмотрено три рейса в неделю под номерами SU602/603. Вылеты из петербургского аэропорта Пулково намечены на среду, пятницу и воскресенье, обратные рейсы из Еревана – на четверг, субботу и понедельник.

Новая полетная программа дополнит уже существующее авиасообщение между Северной столицей и Арменией. В настоящее время авиакомпания «Россия» выполняет по этому маршруту до 12 рейсов еженедельно.

При этом на старте продаж тарифы «Аэрофлота» оказались более привлекательными: стоимость билетов начинается примерно от 16 тыс. рублей, тогда как у «России» – от 23 тыс. рублей.