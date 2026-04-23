Вьетнам ввел QR-коды для туристов

Туристы, планирующие поездку во Вьетнам, должны будут заполнить специальную анкету и получить QR-код, который необходимо предоставить на границе.

Это нововведение вступит в силу с 15 апреля 2026 года, согласно информации, опубликованной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), пишут "Известия".

По данным АТОР, с указанной даты Вьетнам начнет тестовое внедрение цифровой карты прибытия для иностранных туристов.

Анкета будет доступна на специальном сайте, и ее можно будет заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Процесс заполнения анкеты займет около 10 минут и будет частично автоматизирован благодаря загрузке паспортных данных. Система поддерживает русский язык и напоминает аналогичные формы, используемые в других странах Азии.

На данный момент требование о заполнении анкеты является рекомендательным, однако в будущем оно может стать обязательным. Граждане России смогут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней, что делает страну популярным направлением для отдыха.