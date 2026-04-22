60% дисконта – и ноль гарантий: в чем опасность отдыха в ОАЭ

Отели ОАЭ продолжают заманивать туристов скидками. В Дубае дисконт в пятизвездочных гостиницах доходит до 60% – Mövenpick Grand Al Bustan предлагает номера по 170 дирхамов (около 3,5 тыс. руб.) за ночь при базовой стоимости 485. Более половины (53%) от стандартной цены готовы уступить Hilton Dubai Al Habtoor City и входящий в ту же сеть V Hotel Dubai. Многие «срезают» 20–30%.

Не отстают и в Абу-Даби:

«Забронировал 4 ночи в формате ВВ на начало мая в Sheraton 5* в Абу-Даби – заплатил 18 тыс. руб. плюс 4 тыс. налогов», – рассказал TourDom.ru один из туристов.

Подобным образом отельеры пытаются хоть как-то повысить заполняемость, которая из-за мартовских событий упала до 20% от характерного для конца высокого сезона уровня, а кое-где и ниже. Некоторые даже готовы превратиться в офисы и коворкинги, продавая отдельные номера или общее рабочее пространство с неограниченным количеством чая, кофе и воды за 100 дирхамов (около 2 тыс. руб.) в сутки.

Однако россияне, решившие воспользоваться этими заманчивыми предложениями, должны помнить, что МИД РФ пока не признал ситуацию на Ближнем Востоке безопасной, а Минэк не отозвал рекомендации не посещать ОАЭ и не продавать туда туры.

Это означает, что все риски, связанные с поездкой в этот регион, турист берет на себя. И путешественникам, решившим воспользоваться резко подешевевшими отелями, стоит сформировать финансовую «подушку» безопасности: если небо снова закроют, то можно застрять в Эмиратах на неопределенный срок, так как никаких вывозных рейсов на этот раз не будет.