Ближневосточные авиакомпании соблазняют туристов дешевизной билетов

До начала военного противостояния на Ближнем Востоке наиболее выгодные цены на стыковочные перелеты из Москвы по дальним туристическим направлениям чаще всего предлагали китайские авиакомпании. Сейчас ситуация изменилась. Во всяком случае, на маршрутах в Юго-Восточную Азию.

Перевозчики из ОАЭ и Катара – стран, туризм в которые поставлен на паузу, явно не хотят уступать пассажиров конкурентам, предлагая сравнительно низкие тарифы на рейсы через свои хабы.

Весьма ощутима, например, разница в стоимости перелетов в Индонезию. Добраться «Аэрофлотом» напрямую из Москвы в Денпасар 16 мая, обратно – 27-го обойдется в 111 тыс. руб., включая багаж (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 16:30 22 апреля. – Ред.). Самый дешевый альтернативный вариант на те же даты предлагает Etihad – 69,7 тыс. руб. с пересадками в Абу-Даби. Чуть дороже – на Qatar Airways через Доху – 70 тыс. Emirates отвезет за 83 тыс. руб. со стыковками в Дубае. А вот расценки китайской China Eastern начинаются от 96 тыс. руб., притом что время в пути продолжительнее, чем у ближневосточных перевозчиков. На China Southern через Гуанчжоу и вовсе не выгодно – 147 тыс., на 36 тыс. дороже, чем российским нацпером напрямую.

Если рассматривать стыковочные рейсы из Москвы в столицу Таиланда Бангкок в те же даты с 16 по 27 мая, то самые доступные по стоимости варианты у тех же Etihad и Qatar Airways – 54 тыс. Билеты Air China через Пекин обойдутся от 58,6 тыс., Hainan Airlines – от 65,7 тыс., China Eastern – от 87 тыс.

Рекомендации МИД и Минэка временно воздержаться от посещения ОАЭ, Катара и еще ряда стран региона, а туркомпаниям – приостановить продажу туров, формально не ограничивают тех, кто желает воспользоваться транзитными перелетами через ближневосточные хабы. Однако туристам необходимо учитывать риски покупки билетов. В случае очередного обострения обстановки в районе Персидского залива, не исключены отмены рейсов или серьезные сбои в расписании перевозчиков.

Ранее мы писали об увеличении авиаперевозки во Вьетнам из Москвы и еще трех городов.